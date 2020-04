Daniela Seguel: "Cuando estoy fuera de Chile me despierto a las 3 ó 4 AM para ver los partidos de Colo Colo"

La tenista Daniela Seguel abordó su fanatismo por Colo Colo y contó detalles de su vínculo con el Cacique. De hecho, la deportista nacional lleva el escudo de los albos en su indumentaria del circuito femenino.

“Mi papá desde chica nos llevó al estadio y heredamos el amor a por Colo Colo. Mi mamá es fanática de la U. Peleas no tenemos, pero sí nos molestamos. Con mi hermano del medio tratamos de ir al estadio cuando estoy acá en Chile. Me considero demasiado fanática. Cuando estoy afuera me despierto y sigo los partidos a las 3 ó 4 de la mañana”, dijo Seguel en conversación con RedGol.

Por otro lado agregó que “me gusta el apodo de Pantera. Me lo puso mi papá porque como soy de Colo Colo, siempre cuando chica trataba de recibir un título con la camiseta. Quería colocar mi apellido en la espalda. Y mi papá me dijo: ponle Pantera. Al principio no me gustó, pero me dijo que me pagaba el estampado. La gente y la prensa me empezaron a reconocer así. Ahora me gusta”.

Además, contó el momento en que Aníbal Mosa hizo oficial su vínculo con Colo Colo, con el consiguiente respaldo que significa para la tenista.

“Ha sido uno de los momentos más felices, aunque pasó justo después del fallecimiento de mi papá. Y llegó don Aníbal (Mosa). Dentro de toda la tristeza saber que Colo Colo me iba a auspiciar y apoyar… llevar el escudo de Colo Colo era un sueño de niña”, sostuvo.

¿Jugar fútbol profesional? “Es un sueño frustrado. Pichangas sí, con mis amigas. Partidos de 11 contra 11. Soy delantera o mediocampista. Puntera por la izquierda. Si me retiro del tenis y queda físico me encantaría jugar fútbol”, sentenció.