Las declaraciones de Emiliano Vecchio sobre su actuación por Colo Colo ante Unión Española en el último partido del Torneo de Transición 2013, siguen levantando polvo en el fútbol chileno y generando críticas en contra del jugador de Rosario Central.

Este lunes fue turno de Cristián Basaure, quien rechaza de manera contundente el comportamiento del Gordo en el encuentro que permitió que los hispanos se titularan campeones esa temporada, en desmedro de Universidad Católica.

El analista de Redgol en La Clave advierte que "es algo bien debatible. Yo no me olvido que estuve en la cancha, y me hicieron ruido las declaraciones de Vecchio. No estoy de acuerdo. Uno puede decir 'qué valiente es reconocerlo', pero ni siquiera ocuparé la palabra código. Para mí tiene que ver con el profesionalismo en tu trabajo".

"Yo no lo veo así, independiente de que uno pueda ser hincha. Porque hay muchos futbolistas que son hinchas, otros que no, otros que pierden esa pasión. Si me preguntan, yo le tengo tanto respeto a la palabra hincha, que es el que sufre, el que va a la cancha. Pero a la hora de tener un contrato profesional eso es jugar para atrás", enfatizó el ex defensor.

Para Basaure, "si voy y tiro voluntariamente un penal para afuera, o un tiro de esquina, si juego a media máquina... estoy en desacuerdo con lo de Vecchio. Cada uno va por la vida como quiere, no haré un juicio de valor, pero estoy en una vereda distinta a la de Vecchio. Hay un respeto por la camiseta, por tus compañeros, que se están jugando un título, por ti mismo".

Finalmente, el experto aclaró que el título obtenido por los hispanos en 2013 "no tiene que ensuciarse. Unión Española fue el mejor de la temporada. Lo mancha, porque genera suspicacias. Pero lo digo objetivamente: el que más se ensucia es el que declara. Además, los grandes futbolistas son los que van por una línea, no decir de quién eres hincha".