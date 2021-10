La petición de suspender el partido entre Audax Italiano y Colo Colo, que hizo el Cacique después que la autoridad sanitaria ordenara una masiva cuarentena por contagios de covid-19, está en el centro de la polémica a horas del trascendental partido.

La antesala del encuentro que da inicio a la fecha 29 del Campeonato Nacional aparece teñida por la controversia. El Cacique apela a la "justicia deportiva", pero Cristián Basaure cree que una medida de ese tipo debe considerar más antecedentes.

"¿Le alcanza para jugar con la Sub 18? ¿Habrá una mixtura con jugadores de una categoría menor? La vida tiene grises y desde lo deportivo, por lo que se está jugando, es relevante. Sin embargo, pueden levantar la mano varios equipos que han sufrido lo mismo en el ascenso o en Primera División, y no se les ha suspendido el partido", invoca Basa en Redgol en La Clave.

El analista apunta a un vacío en el reglamento que defina esta situación: "No hay un reglamento que diga que si hay más de x cantidad de casos se debe suspender. Hay una cuestión de contratos profesionales. Sería un despropósito jugar con una Sub 12".

Por eso, el ex defensor espera que transparentar los argumentos antes de zanjar la solicitud del conjunto popular. "Colo Colo no ha expuesto toda la información. ¿Hay algunos Sub 18, más algunos profesionales que no jugaron? ¿Se puede armar un once bueno?", pregunta.

"Ahí cambia el contexto del análisis y de la opinión, porque para opinar hay que estar informado y desde dentro no se ha conocido la información certera", concluye Basaure en el tema que marcará la jornada de hoy en el fútbol chileno.

Colo Colo y Audax Italiano se enfrentarán desde las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua, por lo que la respuesta de la dirigencia de la ANFP debe establecerse con premura y pleno conocimiento de los antecedentes que llevaron a tomarla.

El Cacique es puntero exclusivo del Campeonato Nacional, con 55 partidos a falta de seis fechas para el final. Sus escoltas son Universidad Católica, con 50 unidades, y Audax Italiano, con 45 y un partido más disputado.