Ricardo Dabrowski saca la artillería contra Marcelo Espina: “Las ratas son las primeras que huyen cuando el barco se hunde”

Desde las 18:00 horas de este miércoles, en el Estadio Fiscal de Talca, Colo Colo y Universidad de Concepción disputarán una verdadera final por la permanencia en Primera División.

En ese sentido, los hinchas y referentes del Cacique han evidenciado en múltiples plataformas su preocupación por este inédito encuentro, como también, han analizado por qué se llegó a esta instancia y quiénes son los principales culpables.

Ante esa última interrogante, Ricardo Dabrowski conversó con La Redgoleta de Redgol y no se guardó nada, pues evidenció su confianza en el cuerpo técnico y los jugadores que podrán sacar la tarea adelante, pero disparó contra la mala gestión de Marcelo Espina, ex gerente deportivo del Cacique.

“Más que triste estoy conmocionado. Cómo no lo vieron venir antes, no hay que estar en un lugar para darse cuenta de las cosas. Uno a la distancia se enteraba de todo y uno se pregunta cómo se tolera esto, por menos en otros lugares se tomaron decisiones. ¿Cómo no se hizo antes? era un problema visible”, partió diciendo.

“Esto fue el coronario de un sinfín de errores. A veces cuando uno ve sistemáticamente la cantidad de errores de hace bastante tiempo, el análisis que hay que hacer es si los errores son involuntarios o fueron adrede, porque cuesta creer que sean involuntarios esos errores”, agregó.

"Me llama poderosamente la atención que hoy por hoy esté al frente el cuerpo técnico o los jugadores, está la parte directiva como Aníbal Mosa, como el más visible, pero uno de los grandes responsables de esto no está y la gente no puede olvidar quién fue, que ni siquiera tuvo la dignidad de quedarse cuando el barco se hunde. Los que huyen son las ratas, esa es la realidad", dijo.

"Es lamentable que la situación haya decantado en lo que hoy está Colo Colo. Va a jugar un partido de promoción que en la historia del club es insólito, inaudito. Si uno rebobina va a observar que hubo una infinidad de errores y me cuesta creer que hayan sido involuntarios. Es imposible en el fútbol cometer tantos errores y mantenerse tanto tiempo en el cargo”, complementó.

“Confío porque el equipo a dado muestras de superación”

Pero eso no fue todo, porque el histórico del Popular evidenció su optimismo ante este oscuro panorama, ya que Colo Colo tiene jugadores como Matías Fernández, que pueden sacar al club de este mal momento futbolístico.

“La realidad indica que queda un partido al todo o nada, quiero confiar en el pundonor, la vergüenza deportiva. Hay gente emblemática como Fernández que dejará lo mejor que tenga para que Colo Colo siga estando en Primera División”, mencionó.

“Va a jugarse una promoción, algo insólito en la historia de Colo Colo, algo que nadie puede creerlo. Lo que puedo expresar es que hay una posibilidad, es la última y la tienen que tomar. Por lo visto en los últimos partidos, varios interpretaron lo que significa Colo Colo y el miércoles es la oportunidad para que asuman ese compromiso”, expresó.

En la misma línea, señaló que “lo importante es no olvidar para evitar cometer de nuevo estos errores. No tengo dudas de que el equipo dará lo mejor que tienen, como tiene que ser para cualquier integrante del plantel. Les deseo lo mejor de lo mejor, están intentando sacar a Colo Colo de esta situación”.

“Lo de ayer fue un golpe duro, pero la capacidad de los hombres se ven por las veces que se levantan, es una oportunidad única y mañana deben pensar en la gente que los quieren, los valoran, por todos los hinchas. Confío porque el equipo a dado muestras de superación”.

Salida de Gualberto Jara

Finalmente, tuvo unos sorpresivos comentarios sobre Gualberto Jara, quien fue el responsable de asumir el equipo cuando Mario Salas fue desvinculado del club por malos resultados.

“Me llamaba la extensión del interinato de Gualberto Jara, porque uno después se enteraba que él recibía indicaciones desde los jefes directos, por eso se extendió. Miren todo ese proceso y el daño que se provocó, porque si se hubiese tomado antes la decisión, hoy no estaría hablando de este partido, sino estaría programando el 2021, el recambio de plantel y con otros objetivos”, comentó.

“El miércoles todos los colocolinos pongan toda la fuerza para que se saque la pega adelante y ojalá el jueves estemos hablando de otras cosas, no de temas angustiantes que ni Colo Colo ni los hinchas se merecen. Lo importante es no olvidar, porque así se evita cometer nuevamente los errores”, sentenció.