Colo Colo pospone la búsqueda de un nuevo DT y Gualberto Jara dirigirá cuando vuelvan los entrenamientos

Colo Colo busca DT desde el despido de Mario Salas y, ahora, esa labor se alargará: oficialmente, el Cacique pospuso la contratación de un nuevo cuerpo técnico.

“De manera responsable decidimos posponer la búsqueda de entrenador mientras no se pueda ir a trabajar. De qué nos sirve un entrenador si no puedes trabajar”, confirmó Harold Mayne-Nicholls en Al Aire Libre en Cooperativa.

“Esa es la realidad, no se puede trabajar por razones de salud y la salud está antes que cualquiera de las otras acciones que podamos tomar. Eso nos hace seguir recibiendo antecedentes, analizando, estudiando, etcétera”, prosiguió.

Finalmente, el ex presidente de la ANFP manifestó que “para hacer algo responsable, tenemos que volver a una situación de cierta normalidad en cuanto, al menos, los entrenamientos y tener una fecha de inicio del torneo. Mientras eso no esté listo sería irresponsable que hiciéramos un contrato con un entrenador, pueden pasar meses o días. Mientras no tengamos solucionado el tema del entrenador, van a ser Gualberto y su cuerpo técnico quienes van a dirigir”.

Esto, de paso, le abre el mercado a Colo Colo. Algunos DT contactados, como Gustavo Quinteros, manifestó que sólo podría buscar una salida de Xolos de Tijuana a mediados de año, algo que podría ser posible ahora.