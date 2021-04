¿Qué quiso decir? Nicolás Blandi publica extraño mensaje a horas del partido de Colo Colo con Cobresal

Nicolás Blandi seguirá siendo tema en Colo Colo durante todo el año. El delantero argentino no ha podido mostrar sus pergaminos, su DT, Gustavo Quinteros, manifestó que debía buscar club, no salió y, finalmente, tendrá que pelear de atrás su opción en el Cacique, pero con otro enemigo: las lesiones. De hecho, no estará en el partido de los albos ante Cobresal porque se está recuperando de una nueva dolencia.

No obstante, el ex capitán de San Lorenzo de Almagro se ha mostrado activo en redes sociales, con mensajes de apoyo a sus compañeros y también con algunas reflexiones. Este último fue el caso para dejar un escrito bastante particular.

“Regla de vida: no tomarse en serio ni los halagos, ni los insultos”, se ve en la foto tipo “viral” que publicó Nicolás Blandi a poco del partido de Colo Colo con Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador.

Por ahora, el delantero centro titular de Colo Colo sigue siendo Iván Morales seguido de Javier Parraguez. También está Luciano Arriagada y de atrás la va a tener que remar Nicolás Blandi para ver si es opción.

El mensaje de Nicolás Blandi antes del partido de Colo Colo.

Colo Colo enfrenta a Cobresal a partir de las 20:30 horas este sábado y lo podrás seguir en vivo, en directo y online por RedGol.