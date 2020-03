Colo Colo confirma que baraja “cinco o seis nombres” para ser su nuevo DT, pero que la búsqueda está “detenida”

Colo Colo publicó un video en sus redes sociales de Marcelo Espina, su gerente deportivo, para aclarar qué pasa con la búsqueda de entrenador.

“Después de todo esto que ha sucedido la búsqueda se detuvo definitivamente. Tenemos que evaluar cuándo volverá la actividad, cómo volverá la actividad. A partir de ahí, veremos. En estos momentos hemos cerrado la búsqueda. No era algo tampoco que nos urgía, lo manejábamos con bastante tranquilidad y pensando bien los pasos que teníamos que dar. Esta situación nos ha llevado a que frenemos y la tranquilidad de su momento, ha hecho que mejor que no nos definiéramos por uno”, aclaró el Calamar.

Asimismo, manifestó que “he recibido miles de nombres de entrenadores por parte de miles de representantes. El juego lo hacían bien, porque el mismo representante me escribía a mí, a Harold y a Aníbal (Mosa). Tenemos un grupo por chat y terminábamos sabiendo. Tiraban tres tiros a ver si pegaban. Así fueron un montón. De ahí a que hayamos conversado con varios, lejísimos”.

De paso, confirmó que “hemos manejado cinco o seis nombres en esta etapa con perfiles parecidos y de ahí no nos hemos movidos. Después hay un juego periodístico y hay un juego de muchos representantes que llaman a periodistas, allegados, conocidos y dicen que tienen conversaciones con nosotros. Por amabilidad agradecía cada vez que me mandaban un nombre, pero no porque quisiéramos iniciar una conversación”.

Finalmente, Espina expresó que “sólo a Scolari le hicimos un ofrecimiento formal, que viajamos, estuvimos con él y no se dio. Pero con el resto de los cinco o seis que les decía hemos tenido ofrecimientos, sólo conversaciones para saber del gusto y del interés”.

Gualberto Jara seguirá como interino una vez que se reanude la actividad y ya para el segundo semestre se estima que Colo Colo tendrá a su nuevo entrenador.