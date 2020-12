Rodrigo Tello no quiere que Colo Colo descienda: "No es bueno para el fútbol chileno"

Colo Colo atraviesa por el peor momento de toda su historia. El Cacique es colista absoluto del Campeonato Nacional 2020 y puede perder la categoría por primera vez en su historia si es que no levanta cabeza en las doce finales que le quedan.

Sobre esto, el ex jugador de Universidad de Chile, Rodrigo Tello, aseguró que no quiere ver al Cacique en Primera B. Pese a estar identificado con la U, Tello tiene su pasado albo, ya que comenzó su carrera futbolística en las divisiones menores de Colo Colo.

"Independiente de haber sido jugador de Universidad de Chile desde el '95 hasta el 2000, tengo un pasado colocolino también. Yo estuve cuatro años en cadetes en Colo Colo y obviamente fue importante en mi carrera futbolística, independiente que no pude lograr el objetivo principal que era jugar ahí", comenzó relatando en conversación con RedGol.

En esa misma línea, el mundialista en Sudáfrica 2010 reconoció que "tengo mucho respeto por Colo Colo y tengo muy buenos amigos ahí, creo que lo que están pasando no es bueno para el fútbol chileno por los clásicos que no se van a poder jugar, por la masa que mueve Colo Colo, el tema también de la televisión. Si Colo Colo baja va a ser negativo para la economía relacionada con el fútbol".

Pese a que Tello no quiere ver al Cacique en la B, cree firmemente que si llega a ocurrir, puede servir para reestructurar el club: "En lo personal, no me gustaría que el archirrival descendiera. Ahora si llegara a pasar eso, no sería nuevo en un club grande del fútbol chileno. Ya pasó antes con Universidad de Chile y en otro países también como América de Cali (Colombia), ahora último Alianza Lima (Perú), River Plate hace poco tiempo atrás también".

"Son cosas en las que no hay marcha atrás y a lo mejor hay que bajar para reestructurarse mejor y poder mantener la calidad de equipo que es Colo Colo", cerró.