Martín Palermo todavía cree en Nicolás Blandi en Colo Colo: "Está esperanzado en ganarse un lugar, la va a pelear"

En 2020 Nicolás Blandi llegó a Colo Colo desde San Lorenzo como el gran refuerzo del fútbol chileno, pero se transformó en un verdadero fiasco, y en el Monumental no saben cómo desprenderse de él.

El delantero no cumplió con los pergaminos mostrados en el balompié argentino, y en el Cacique no es considerado por el entrenador Gustavo Quinteros, quien tiene a Iván Morales, Javier Parraguez y Luciano Arriagada como principales alternativas, antes que el ex Boca Juniors.

Un compatriota de Blandi vino en su respaldo, porque el entrenador de Curicó Unido, Martín Palermo, analizó la situación del 9 y cree que si le dan otra chance puede andar bien.

"Fue complejo el torneo de Colo Colo, lo que vivió el equipo. Para un equipo grande no es fácil pelear el descenso y eso afecta", fue lo primero que dijo el Titán en TNT Sports.

Palermo apoya a Blandi - AgenciaUno

"Estuve con él (Blandi) cuando jugamos un partido amistoso hace unas semanas, charlamos, y me dijo que tuvo muchas lesiones y nunca se pudo poner bien para rendir", explicó.

Por último, el ex seleccionado argentino indicó que "está esperanzado en ganarse un lugar, que la va a pelear, que le demostrará al DT que quiere estar. Es un jugador que si se recupera hay que saber alimentarlo, aprovecharlo. Ha convertido muchos goles, sabe ubicarse y seguramente habrá que complementar el funcionamiento del equipo para sacarle el mejor provecho".