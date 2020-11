Ignacio Jara ronca de inmediato en Colo Colo: “Estoy para jugar y no le temo a nada”

Ignacio Jara, tras largas negociaciones, se convirtió en refuerzo de Colo Colo pedido expresamente por Gustavo Quinteros. Y, tras su presentación, el Cacique cayó ante Curicó Unido quedando último, por lo que los hinchas ven en él una oportunidad de darle algo de aire al alicaído mediocampo albo.

“Me siento bien jugando libre en el mediocampo, he jugando en las bandas también, como falso 9, pero me siento más cómodo en el medio. Si en algún momento el equipo o el profesor requieren que juegue en otra posición estoy a disposición”, comentó el ex Cobreloa en diálogo con ESPN Radio Chile.

Sobre su llegada al Monumental, dijo que “cuando llegó Colo Colo fue lo más concreto, los que más insistieron, estoy súper contento. Me gustan estos desafíos, no le tengo miedo a nada, por algo me fui a Brasil y no se dieron las cosas, no pude jugar mucho pero me quedo con el roce, lo que aprendí y lo que quiero plasmar ahora en Colo Colo”.

Asimismo, sentenció que el Cacique se salvará. “Hoy ya nos conocimos con el profesor, me dejó grata impresión al igual que todo el plantel. Estoy súper contento e ilusionado. Ya me contó qué quiere y estoy a disposición. Me gusta dar buenos pases y finalizar la jugada. Hay un cuerpo técnico y un plantel de lujo, esto lo sacamos adelante entre todos juntos. Colo Colo es el más grande y lo vamos a sacar adelante. Si ponemos el ciento por ciento el equipo puede mejorar mucho”, manifestó.

De su estado físico, destacó que “llegué hace 75 días a Santiago y me he entrenado lo mejor que puedo. No es lo mismo que entrenar en club eso sí. Pero llego mejor físicamente que en otros momentos y tengo varios días para ponerle a la par y estar a disposición. Estoy para jugar ya. Sólo me quiero ir poniendo mejor”.

Finalmente, dejó una anécdota con el gran ídolo de Colo Colo. “Yo jugaba en el Tevito de Cerro Navia y soy vecino de Esteban (Paredes), que jugaba adelante en el Franja Juvenil y ahora lo tengo de compañero. Es un honor estar con él ahora”, concluyó.





Ignacio Jara firmó contrato con Colo Colo por cuatro temporadas y podría debutar cuando vuelva el Campeonato Nacional y el Cacique enfrente a Huachipato el sábado 5 de diciembre en el CAP de Talcahuano.