Gustavo Quinteros sube al columpio al goleador Iván Morales tras su presente goleador en Colo Colo

Iván Morales vive su mejor año en Colo Colo. A punta de goles, el delantero se ha ganado un espacio y ha tenido un gran respaldo que le permite ahora vivir este momento: Gustavo Quinteros, quien le brindó apoyo en sus momento mas difíciles pero también le leyó la carta de lo que tenía que hacer para aprovechar sus condiciones, esas que todos los que lo han tenido han dicho que posee, pero que no había podido explotar a cabalidad. Aunque ahora el tema parece ser distinto.

Y, tras la goleada de Colo Colo sobre Deportes La Serena por la Copa Chile, Quinteros le tiró una tallita al delantero en entrevista con TNT Sports a sabiendas que estaba escuchando, ya que fue la figura del partido y esperaba su turno. “Está muy bien Iván Morales. No hay que decirle mucho porque se agranda (ríe). Venía de estar parado, de una lesión, le dimos confianza, se puso en forma y está rindiendo bien para el equipo”, lanzó.

Por su parte, el artillero dijo que “el profe (Gustavo Quinteros) me dio la confianza y me metió presión también, me dijo qué tenía que hacer o si no no iba a jugar. Me gusta esa presión, es linda. El cuerpo técnico nos da todo el apoyo y por eso el grupo está bien unido. Me llevo bien con todos”.

Iván Morales tiene su mejor temporada en el profesionalismo y, obviamente, en Colo Colo: lleva nueve goles con uno en la Supercopa, cinco en el Campeonato Nacional y ahora tres en la Copa Chile.