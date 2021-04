Cecilio Waterman le tira la pelota a Colo Colo por su frustrado fichaje: "Capaz que ellos no quisieron y no lo van a decir"

Pese a que el Campeonato Nacional ya comenzó, en Colo Colo siguen desesperados por encontrar a un delantero. La temporada pasada los albos pagaron caro lo mal que estuvieron sus artilleros, por lo que necesitan conseguir al crack que haga lo que Iván Morales, Javier Parraguéz y Nicolás Blandi no están haciendo.

Uno de los nombres que sonó con más fuerza para tomar el puesto fue Cecilio Waterman, que brillara junto a la U de Conce y fuera uno de los goleadores del torneo anterior. Pero la lentitud con que se me movieron en Pedrero hicieron que el panameño finalmente firmara por Everton.

En conversación con La Tercera, Waterman se sinceró y dio detalles de su frustado paso al cacique. "Hubo muchos contactos, del presidente con mi representante. Ya parecía todo encaminado, que se iba a dar, pero por circunstancias no se pudo. Ahora estoy en Everton y tengo que respetar mucho la institución. Pero alcancé a hablar con el técnico de Colo Colo. El destino quiso que viniera acá y tengo que respetar esta camiseta".

Cecilio Waterman fue oficializado como refuerzo de Everton. Foto: Everton

Quinteros tuvo contactos con el artillero, pero ni así se pudo concretar. "Me dijo que estaba ahí, que no se sabía todavía. Nada confirmado, pero que estaba en carpeta. Después el presidente Harold como que había arreglado todo para que fuera y yo estaba encantado de ir a Colo Colo. Pero ya pasó, no se dio y ahora tengo que estar enfocado en Everton".

Waterman también aseguró que el no llegar a acuerdo tiene que ver con los albos. "Capaz que ellos no quisieron y no lo van a decir a decir. No se dio, ahora estoy acá y, bueno, ahora vamos a esperar este Campeonato para ver si se equivocaron o no. Yo estoy acá, tengo que respetar esta camiseta y voy a dar lo mejor".

Con el frustrado paso al cacique, muchos especulan con una sed de revancha por parte de Cecilio, algo que él mismo descarta. "Yo tengo que hacer mi trabajo acá, no por Colo Colo. Pensar en Colo Colo sería una falta de respeto. Tengo que pensar en Everton, que fue el que me abrió las puertas. Tengo que ser agradecido".

Finalmente dejó un mensaje a los hinchas de Everton y lo que pueden esperar con su llegada. "Mucho corazón, mucha entrega, querer siempre ganar. Van a encontrarse con una persona noble, sencilla, que va a poner siempre por delante al club. Quiero seguir un buen tiempo en Chile. Estoy en un lindo club y quiero aprovechar la ocasión para seguir creciendo".