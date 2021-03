Carlos Villanueva aprueba llegada de Leonardo Gil a Colo Colo: "Será un muy buen aporte para el fútbol chileno"

En Colo Colo siguen preparando el duro 2021 que se les viene por delante. Los albos quieren borrar la mala imagen que dejaron en la temporada pasada, donde pelearon el descenso, y buscarán dar la pelea tanto en el Campeonato Nacional como la Copa Chile.

El cacique trabaja en armar el plantel que pidió Gustavo Quinteros para dejar atrás la presión de la campaña anterior y pelear de una vez por todas un título. Y uno de los grandes nombres que se sumará es el de Leonardo Gil.

El volante llegó a acuerdo con el club y en las próximas horas aterrizará en el país para afinar los últimos detalles de su contrato. Una situación que no dejó indiferente a Carlos Villanueva, quien lo conoce de cerca.

Leonardo Gil llega en las próximas horas para hacer cuarentena y firmar por Colo Colo. Foto: Getty images

Cuando Gil llegó al Al-Ittihad, el Piña estaba viviendo sus últimos días antes de partir al Al-Fayha. Fue entonces que ambos coincidieron, por lo que el mediocampista de Palestino es voz autorizada para hablar sobre su nivel.

En conversación con De fútbol se habla así, Villanueva destacó el arribo del volante. "No me esperaba que Leonardo Gil llegase a ColoColo. Es un muy buen jugador", lanzó el ex Audax Italiano.

Pero eso no fue todo, ya que el Piña apuntó más alto y aseguró que puede dar la sorpresa en el Campeonato Nacional. "Será un muy buen aporte para el fútbol chileno".

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.