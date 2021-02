Análisis de la polémica: ¿por qué no hubo expulsión por el duro golpe de Pablo Solari a Eric Godoy en el primer tiempo?

Este miércoles en el Estadio Fiscal de Talca se vivió un apretado encuentro entre Colo Colo y Universidad de Concepción, porque el vencedor mantendría la categoría, mientras que el perdedor descendería a la Primera B.

Con el pitazo final y las emociones a flor de piel, el Cacique logró imponer sus términos gracias a la solitaria anotación del joven argentino Pablo Solari, quien fue la gran figura del compromiso y uno de los grandes proyectos para la temporada 2021.

Sin embargo, el encuentro no estuvo alejado de las polémicas, porque al minuto 12’ del primer tiempo ocurrió una jugada que muchos cuestionaron en el estadio y por redes sociales, pues pedían revisión de VAR y expulsión.

Solari se saca a dos defensores con un quiebre de cintura, pero se le adelanta el balón. Con el afán de volver a recuperar la pelota estira la pierna, pero pasa a llevar a Eric Godoy, quien llega primero y revienta el esférico.

La tarjeta amarilla que recibió Solari por la infracción sobre Eric Godoy. (FOTO: Agencia Uno)

Toda la banca del Campanil pedía tarjeta roja directa o, por lo menos, que la fuesen a ver al VAR. Sin embargo, el árbitro Julio Bascuñán lo desestimó, le sacó cartulina amarilla y lo dejó condicionado para el resto del compromiso.

Pero ¿por qué no fue expulsión o no lo llamaron del VAR para que la fuese a ver? La explicación es porque no fue planchazo, sino que fue una jugada de balón dividido en donde el argentino golpea al rival con el borde interno (pisotón).

Además, el juez estaba alejado de la jugada. Por lo mismo, se tomó unos segundos para que el VAR pudiese revisar la acción y verificar si había sido planchazo o no. Desde la cabina determinaron que no fue así y, por ende, solo se sancionó a Solari con tarjeta amarilla.

Acá te dejamos las imágenes de la jugada para que puedas sacar tus propias conclusiones:

Captura TNT Sports Chile

Captura TNT Sports Chile

Captura TNT Sports Chile