Colo Colo por fin pudo traer al centrodelantero que tanto ha pedido Gustavo Quinteros. Christian Santos fue el elegido por la directiva para ser el nuevo refuerzo del cacique y pelear juntos el título del Campeonato Nacional.

El artillero venezolano-alemán decidió venir a los albos buscando ser protagonista y así no solo celebrar con el club, sino también conseguir un llamado a su selección. El Beckham llanero tiene mucho para jugarse y está ilusionado de lograrlo.

Minutos antes de subir al avión para viajar a nuestro país desde España, Santos conversó con TNT Sports y dio sus impresiones de lo que será la aventura en el fútbol chileno. "Me hablaron muy bien del país. Estoy contento de llegar y conocer a todos", lanzó.

Para el delantero, firmar con Colo Colo es algo importante y sueña con hacer historia al término de la tepmorada. "Llego al club más grande del país. Tengo mucha ilusión de hacer las cosas bien y aportar mi granito de arena".

Finalmente reconoció que ya ha tenido sus primeras conversaciones con Gustavo Quinteros y dijo estar más que ansioso de llegar. "He hablado con él y con la directiva. Me trataron de maravilla, me plantearon el proyecto y estoy muy ilusionado".

Santos llegará este viernes a Chile para luego entrar en una cuarentena preventiva mientras se determina si puede sumarse a los trabajos de Colo Colo. Se espera que una vez se junte al plantel, tenga unas dos semanas de preparación antes de sumar minutos.