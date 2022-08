Colo Colo da vuelta la página luego de quedar eliminado de la Copa Chile 2022 y se enfoca en su único gran objetivo de la temporada. El Cacique tiene vía libre para pelear el título del Campeonato Nacional, para lo que tendrá una incorporación: César Fuentes.

El pasado 28 de junio, en la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Internacional de Porto Alegre, el Corralero se retiró de la cancha con molestias físicas. Los exámenes confirmaron una grave lesión, la que lo mantendría alejado por dos meses.

Una rotura del tendón directo e indirecto en el origen del cuádriceps obligó a César Fuentes a pasar por una complicada rehabilitación, la que ha llegado a su fin. El volante volvió a trabajar a la par junto a sus compañeros y está listo para regresar.

De acuerdo a lo informado por DaleAlbo, el Corralero está teniendo actividades con balón e incluso junto al resto del plantel. Y si bien todavían faltan unos últimos detalles, el proceso terminó y solo espera por su vuelta a las citaciones con Gustavo Quinteros.

El regreso de César Fuentes es una noticia más que importante para el técnico, ya que recupera a una de sus piezas fundamentales en el mediocampo. Esto llega justo cuando Gabriel Costa es foco de críticas por su pobre rendimiento dentro de la cancha, lo que podría costarle el puesto para dejar a Leonardo Gil en labores de enlace.

Eso sí, ahora es Gustavo Quinteros quien determinar si utilizará al Corralero de inmediato o si lo espera por lo menos por una fecha más. Ya no tiene la Copa Chile para darle rodaje a los que esperan en la banca, por lo que deberá tomar una decisión al respecto.

Colo Colo a plantel casi completo para las ocho finales que le quedan para ser campeón

Con el regreso de Emiliano Amor y César Fuentes, en Colo Colo están con todas sus armas para ir a bajar la estrella 33 del Campeonato Nacional. El Cacique no tiene ningún desafío más que el torneo, donde marcha como líder a nueve puntos de ventaja de sus escoltas.

Restando solo ocho fechas por delante, Gustavo Quinteros puede contar con casi la totalidad de su plantel para luchar por el premio mayor. Solo Matías Zaldivia, que estará fuera de cuatro a seis semanas, es la baja confirmada. Además queda esperar el diagnóstico definitivo de Juan Martín Lucero, que salió del duelo con Ñublense por molestias.

Colo Colo ya no tiene más excusas para no ser campeón. Puntero, con ventaja, sin más torneos y con una baja en defensa que no es titular, tiene la pista servida para ir por el título 33 que tanto le ha costado.