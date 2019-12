Brian Fernández reitera sus ganas de venir a Colo Colo: "Es mi intención, pero no me han llamado todavía"

Luego de la llegada de Matías Fernández a Colo Colo, uno de sus ex compañeros en México sorprendió a todos los albos. Brian Fernández felicitó al 14 y hasta se ofreció para venir al club.

El argentino salió por la puerta chica del Portland Timbers luego de un incumplimiento en el programa de abuso de drogas y busca volver al fútbol en el conjunto de Pedrero. "Me estoy preparando a full, en todo momento. No dejé nunca de entrenarme. Ahora estoy tranquilo y espero que cuando arranque el nuevo año me lleguen buenas noticias", comentó a Olé.

Eso sí, Fernández sabe que no será fácil pero es optimista sobre una negociación con el cacique. "Es mi intención, pero no me han llamado todavía. Ellos saben que es uno de los clubes donde quisiera estar. Me encantaría estar con ellos, de compartir un torneo. Pero bueno, hay que esperar".

Una de las cosas que le motivan al argentino para volver a Chile es compartir otra vez con el Mati, a quien conoció en el Necaxa. "Es una de las personas que más me ayudó".

Los albos ya han presentado a cuatro refuerzos para la próxima temporada. César Fuentes, Miguel Pinto, Matías Fernández y Leonardo Valencia. Aníbal Mosa dijo que están cerca de cerrar a un 9. ¿Llegará Brian? Por lo menos las ganas están.