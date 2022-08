El ex entrenador de la selección chilena, Claudio Borghi, se refirió al momento que vive Gabriel Costa, quien recibió pifias del público en el partido frente a Ñublense por la Copa Chile.

Bichi Borghi por pifias a Costa: "No creo que el técnico sea tan cerrado para poner a un jugador que no le dé resultado"

Este domingo Colo Colo quedó fuera de la Copa Chile tras empatar 1-1 frente a Ñublense en el Estadio Monumental por el partido de vuelta de los octavos de final.

Los hinchas albos no quedaron conformes con el rendimiento del equipo, especialmente con el uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, quien tuvo un opaco partido.

A los 75 minutos, cuando el Cacique perdía por la cuenta mínima ante los chillanejos, el seleccionado incaico erró un pase y el público perdió la paciencia, haciéndoselo sentir con pifias.

Claudio Borghi, ex técnico de Colo Colo, cree que Costa, así como la mayoría de los jugadores, sólo está pasando por un mal momento, pero se recuperará.

"Los jugadores a veces no tienen buenas rachas en cuanto a rendimiento, tienen altos y bajos. A veces no jugan de maravilla, pero cumplen papeles importantes", señaló el Bichi a Redgol.

"La gente se la agarra con algún jugador en especial y eso es una complejidad para el técnico y para el jugador. No creo que el técnico sea tan cerrado para poner un jugador que no le dé resultado. Debe tener cosas dentro de la cancha que nosotros no vemos", añadió.

En otro tema, Borghi se refirió a las declaraciones de José Luis Villanueva, quien hace unos días le recordó a los hinchas azules que no tienen estadio.

"Son temas muy complejos. Uno cuando tiene la posibilidad de gozar de algunos privilegios, no debería por ningún motivo enrostrarselo a otros, no creo que sea necesario", afirmó.

"Yo creo que Universidad de Chile podría tener un nuevo estadio tranquilamente, hay que encontrar el lugar. Si cada hincha de la U pone dinero, pueden hacer un estadio maravilloso. Y no tiene por qué ser nuevo. Yo creo que la U puede hacer un convenio con oto club y puede hacer un estadio muy bueno. En muchas partes del mundo los estadios se comparten. En Roma, Milán, etc.", finalizó.

La pifia a Gabriel Costa: