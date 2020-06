Barticciotto y la opción de una estatua en el Monumental: "Yo la quiero, pero desnudo"

Los históricos de Colo Colo quieren un lugar en el estadio Monumental y el primero será Francisco Chamaco Valdés. El próximo 10 de agosto se espera inaugurar una estatua a tamaño real del ídolo del Cacique, en el ingreso del recinto de Macul.

Pero no es la única figura puede tener en un reconocimiento de esta índole. Marcelo Barticciotto, multicampeón, ex delantero y ex entrenador del cuadro albo, comentó su opinión en Radio Cooperativa.

"Bienvenidas estas cosas. Aparte si salen de los hinchas tienen mucho más mérito. Una autogestión es mucho más valorable. Ojalá que haya quedado linda, por lo menos parecida", dijo El 7 del Pueblo.

Pero también tuvo espacio para el humor, con una curiosa condición que establece para su propia estatua. "Yo la quiero pero desnudo, si no no, jajajá", aseguró Barti, para el deleite de los auditores.

Barticciotto es uno de los ídolos más recordados de la historia de Colo Colo

La estatua de Chamaco Valdés debía inaugurarse en los meses pasados, pero las restricciones a las reuniones de más de 50 personas impidieron la realización del homenaje.

La escultura se encontrará localizada junto al Indio que se ubica en el hall de acceso al estadio Monumental, hacia el lado norte.