Adelantan largo castigo para Maximiliano Falcón: "La disculpa no sirve de nada"

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón se puso en el blanco de las críticas por su pésima reacción al término del partido que Universidad Católica le ganó 4-2 al Cacique, para quedarse con el título de la Supercopa 2020.

El recuento es lamentable. El jugador uruguayo primero empuja vehementemente a Luciano Aued, luego golpea a Valber Huerta, recibe la tarjeta roja y vuelve para darle un manotazo al zaguero cruzado, hasta que forcejea con Ignacio Saavedra para abandonar la cancha.

Una foja que Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, considera de manera global: "Él no puede hacer eso, atenta gravemente contra las reglas del juego y luego contra la normativa disciplinaria. Él sabe como jugador que eso no lo puede hacer".

"De todas maneras, por el golpe al primer jugador siento que serán dos partidos. Y probablemente, porque después interviene en riña, debiera tener también un partido más por la segunda agresión", sentencia el abogado en conversación con Redgol.

Maximiliano Falcón se expone a un duro castigo por su descontrol al final de la Supercopa. Foto: Agencia Uno

Aunque esta mañana Colo Colo divulgó las disculpas públicas de Falcón, no habrá atenuantes. "El árbitro también vio y puede informar. Y si no, el Tribunal actúa de oficio. La disculpa no sirve de nada", explica Botto.

Malas noticias para Gustavo Quinteros, que puede perder a su defensor para los partidos contra Unión La Calera, Cobresal y O'Higgins por el Campeonato Nacional, que comienza el próximo fin de semana.

El balance es especialmente negativo, si se considera que Matías Zaldivia seguirá fuera de las canchas hasta mayo y de momento no existe recambio para la posición de zaguero centro, por lo que el técnico de Colo Colo enfatizó en la necesidad de un refuerzo para la zona.

