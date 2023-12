Huachipato y Cobresal se juegan el título de campeón del Torneo 2023. Mientras los acereros reciben a Audax en un repleto CAP de Talcahuano, los mineros visitan a Santa Laura, para definir quién se lleva la corona de una inesperada temporada.

Y tras el término de los primeros 45 minutos, los dos partidos de la definición van 0-0 y quizás lo más rescatable fue lo que pasó en el duelo de los acereros, donde una brutal patada de Nicolás Fernández sobre Cris Martínez terminó en tarjeta roja para el audino.

El árbitro no lo vio en primera instancia, pero tras ir a verlo a la pantalla se dio cuenta de lo evidente de la infracción, por lo que no le quedó más que expulsarlo. Una entrada a la altura de la tibia que, de haber estado en otra posición, podría haber sido mucho más grave.

Con esto, los acereros buscarán inclinar todavía más la cancha con la intención de ir por el triunfo. Y es que sumar de a tres les podría significar, de mantenerse el empate en Santa Laura, la opción de jugar un partido de definición en estadio neutral.

Sería la primera vez que, en campeonato largo, se produce un partido de definición. La última vez que pasó, de hecho, fue cuando O’Higgins se impuso a Universidad Católica para coronarse campeón en el año 2013, en un duelo que se jugó en el Estadio Nacional.

Por ahora, eso sí, los acereros no han logrado la profundidad necesaria para vulnerar la defensa audina. Si bien cuentan con uno más, no lo han logrado plasmar del todo y el nerviosismo se toma el estadio, considerando además que Cobresal no cae ante Unión Española.