"¿Qué tiene él que no tenga yo?": Jaime Valdés se compara con Luis Miguel

Luis Miguel ha desatado la locura de las fanáticas de nuestro país con una serie de shows. El cantante mexicano regresó a este lado del mundo y ha cautivado a sus seguidores, tal como lo reflejó Jaime Valdés.

Pajarito se sumó a la fiebre por el Sol de México y estuvo presente en su último concierto, donde realizó una particular comparación. Y es que el ex Colo Colo aún no puede creer la locura que genera en sus fans, llegando incluso a compararse.

La particular comparación de Jaime Valdés con Luis Miguel

Este lunes 4 de septiembre, Luis Miguel realizó su octavo show en Chile. Con un lleno total, el Sol de México enamoró a sus fanáticas y hasta generó celos en Jaime Valdés.

Pajarito fue uno más de los asistentes al concierto del mexicano, disfrutando de sus canciones de principio a fin. Sin embargo, este martes realizó una particular comparación que sacó carcajadas entre sus seguidores.

Jaime Valdés publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando parte del show de Luis Miguel. Ahí, además de ver la locura que generó en sus seguidoras, el ex volante lanzó una broma de aquellas.

“¿Qué tiene él que no tenga yo”?, dijo Pajarito a sus admiradores, lo que sacó risas. “Qué locura. Las mujeres se vuelven locas”, añadió con varios emoticones de carcajadas.

¿Cuántos conciertos de Luis Miguel quedan en Chile?

Luis Miguel ha realizado ya ocho conciertos en Chile con su gira 2023. La primera parte fueron los días 21, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de agosto, mientras que la segunda será entre el 4, 5 y 6 de septiembre. Es decir, quedan sólo dos más.

¿Qué fue de la carrera de Jaime Valdés?

Luego de regresar a Chile para jugar por Colo Colo, Jaime Valdés tuvo pasos por Deportes La Serena, San Antonio Unido y Santiago Wanderers antes de retirarse. Hoy ejerce como gerente deportivo de Deportes Linares.