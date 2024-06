Nicolás Peric se lanzó al vacío en el programa Ahora Caigo. Nada fuera de lo común, salvo por el hecho que aún no le tocaba participar.

Ex jugador

Ex jugador

Nicolás Peric es apodado El Loco y no es por nada. El querido ex arquero la rompió como invitado en el programa de concurso de TVN, ¡Ahora Caigo! Prime, lanzándose al al hoyo para “salvar” al eliminado Marcelo Vega cuando aún ni siquiera le había tocado jugar.

Para poner en contexto, el programa conducido por Daniel Fuenzalida tuvo una edición de ex futbolistas en el que participaron Peric, Marcelo Vega, Cristián Basaure, Ian Mac Niven, Leonardo Monje, Joel Reyes, Fernando Vergara, Luis Musrri, Pablo Contreras, Kike Acuña y Rodrigo Goldberg como líder.

MArcelo Vega fue el primero en desafiar al Polaco y perdió en la primera pregunta. Los nervios le pasaron la cuenta al Toby y no supo contestar quién era el entrenador del mítico Barrabases: Mister Pipa.

De inmediato comenzó el show del Nico Peric, que aún no tenía pito que tocar en la dinámica del programa: “No, no. ¡Empecemos de nuevo! Cómo te vas a ir, no te puedes ir”, le decía el otrora arquero de Rangers a Vega.

La última e insólita locura de Nico Peric

En eso se abrió la compuerta y Vega cayó… Nico Peric se volvió loco gritando “Guatón, tenemos que ir a hacer media posa (?)” y acto seguido se lanzó para la risa del público y la incredulidad del Huevo Fuenzalida, que veía un hecho inédito en su programa. ¡Para qué lo invitan si saben como se pone!

Poco después el mismo Loco Peric apareció en el estudio para reubicarse y esperar su turno. Y volvió a caer, esta vez al ser eliminado por el Polaco Goldberg. El ex delantero de la U comenzó y terminó como líder eliminando a todos los otros participantes.

Peric se lanzó al rescate de Marcelo Vega en Ahora Caigo.

Cabe recordar que la edición Primera de ¡Ahora Caigo! junta participantes famosos para ir en ayuda de alguna fundación a la que represente cada invitado.

¿Cuántos años tiene Nicolás Peric?

Nicolás Peric cumplirá 46 años el próximo 19 de octubre de 2024. El oriundo de Talca defendió los arcos de Rangers, Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano, Genclerbirligi SK de Turquía, Everton, Argentinos Juniors, Olimpia, Cobreloa y Cobresal, además de jugar cinco partidos con la selección chilena.