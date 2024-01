Mientras el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), que encabeza Gamadiel García, está en plena organización de un eventual paro de actividades por la decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP, de subir la cuota de extranjeros a seis por equipo, no son pocos los ex jugadores que son críticos de su gestión.

Uno de ellos es Cristián Montecinos, padre de Joaquín, otrora delantero de Colo Colo, Concepción y la Selección Chilena, que en conversación con RedGol criticó la postura tomada por el ente sindical respecto al Fondo de Retiro, donde acusó de olvidarse definitivamente de aquellos más veteranos.

“Hay cosas que son insólitas, Gamadiel se finiquitó el año 2017, fue a un equipo de Segunda División (Colchagua) para cumplir los 20 años como jugador, y así pueda lograr el máximo que le da el Fondo. Entonces son cosas que son arregladas, que a mí me sorprenden”, sostiene el ex atacante.

Junto con criticar que algunos de los beneficiarios de esta iniciativa “tuvieron una trayectoria internacional, cobraron mucho dinero y que reciban como si nada“, Montecinos asegura que el Sifup “no se preocupa del prójimo, el compañero, el excompañero, el que realmente lo necesita“.

No fue todo, pues además apuntó contra el complejo que posee el organismo en Pirque y la idea de construir un hotel, pues señala que “debería estar vinculado con los ex jugadores, para las necesidades de ellos, entonces ojalá que no sea para sacarle provecho económico para ellos mismos, porque esas son las dudas que generan”.

¿Por qué Montecinos arremete contra el Sifup?

Para poner nombres a su opinión, Montecinos puso de referencia el caso de Jaime Matamala, ex jugador de Rangers de Talca, quien sufre graves problemas de salud, derivados de un cáncer que sufre, y que según afirma, no recibe apoyo económico del ente sindical.

“Él fue uno de los hombres detrás de la organización del Sifup, y hoy no tiene voz ni voto, no lo dejan entrar a las reuniones, pues según el reglamento ya no son socios ni pagan cuotas, por lo que no tienen derecho de participar, lo que encuentro insólito”, indica.

Para finalizar su crítica hacia el Sifup, Montecinos sentencia que “esto no comenzó cuando llegó Gamadiel el 2015 (N. de la R.: fue en 2012), y eso es lo que alegan los ex futbolistas de antaño, que se transparenten las cuentas y haya resguardo para todos”.

¿Qué opinión tienen del Sifup? ¿Qué opinión tienen del Sifup? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.