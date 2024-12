Llega el final del año y los clubes chilenos empiezan a tomar decisiones, porque es hora de renovar contratos o tomar la determinación de dejar partir a los jugadores cuyos vínculos se acabaron.

Uno de los clubes que hará un giro completo en su plantilla es Unión Española, elenco que dio a conocer este jueves la partida de cinco jugadores.

Hay una salida que llama mucho la atención, se trata de Bastián Yáñez, puntero izquierdo formado en el club del Santa Laura y quien era apuntado como uno de los grandes proyectos del fútbol chileno, pero se va por la puerta chica del elenco hispano.

De sonar en Inglaterra a ser cortado en Unión Española

Bastián Yáñez tuvo una gran aparición en 2021, de hecho fue citado por Martín Lasarte a la selección chilena y jugó partidos amistosos ante México y El Salvador.

El zurdo fue seguido por los grandes del fútbol chileno, de hecho apareció en el radar de Colo Colo y la U, sin embargo en Unión Española pidieron mucho dinero por su pase y no lo soltaron.

Bastián Yáñez se fue de Unión Española. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Pero eso no es todo, Blackburn Rovers del Championship inglés puso sus ojos en Yáñez, no obstante las negociaciones no llegaron a ningún lado.

La última temporada de Bastián Yáñez en Unión Española fue nefasta, porque jugó apenas 366 minutos, en 21 partidos y marcó un gol.