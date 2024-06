No han sido los mejores días de Pedro Carcuro. El comentarista deportivo de larga trayectoria en TVN pasa por un delicado momento de salud, lo que lo mantiene con ciertos cuidados.

En febrero de este año, el relator deportivo y conductor de TVN cumplió 79 primaveras. Poco tiempo después, una hemorragia nasal lo obligó a hacerse una intervención quirúrgica y, tras algunos días de recuperación, volvió al ruedo.

Sin embargo, este viernes vivió una situación compleja. Tras una serie de días en los que se sintió mal, decidió ir a la Clínica Los Andes, lugar en el que se le detectó una arritmia cardíaca.

El relator y conductor de televisión habló de ese tema con La Hora, dando su versión de los hechos y detallando su estado de salud.

¿Qué dijo Pedro Carcuro?

Pedro Carcuro estará internado por cinco días en la Clínica. Desde allí habló con La Hora, medio con el que mantiene un proyecto de programa. Sus palabras dejaron a algunos preocupados.

“Me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor. Pero, la firme es que no estuve bien. Uno es viejo, uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos. Ojalá no sea nada más y que ya esté todo controlado”, señaló Carcuro a La Hora.

“El jueves espero estar de vuelta en el trabajo”, dijo lleno de optimismo el comentarista deportivo, quien trabaja de forma fija en Radio Agricultura y Televisión Nacional de Chile (TVN).

Con relación al partido entre Chile y Perú, Pedro Carcuro aseguró que lo vio y que no sacó muy buenas conclusiones al respecto. “Ahí estuve mirando en un computador, no fue el mejor partido en realidad, ojalá mejoren, sino la cosa se nos va a complicar”, cerró.