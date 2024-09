Han pasado las semanas, pero el fútbol chileno sigue atento a las novedades que hay con Cristóbal Campos. El arquero sufrió un grave accidente de tránsito, el que obligó a la amputación de parte de su pie a pesar de los esfuerzos.

El hecho ha llevado a que desde diversos sectores se le haga llegar apoyo no sólo emocional, sino que también para lo que viene. El proceso de recuperación no será fácil, pero el guardameta está confiado en salir adelante y, para lograrlo, San Antonio Unido se comprometió con un emotivo gesto.

El elenco en el que estaba el portero hasta antes de su grave volcamiento reveló que tomaron una importante decisión para el futuro. Una que saca aplausos entre los hinchas y que de seguro será un alivio para un jugador que ve sacudida su carrera.

San Antonio Unido promete contrato eterno a Cristóbal Campos

La recuperación de Cristóbal Campos sigue su curso y en el fútbol chileno se toman decisiones importantes sobre su futuro. El arquero todavía no ha confirmado su retiro, pero la amputación de parte de su pie deja en duda su continuidad.

Cristóbal Campos avanza en su proceso de recuperación y recibe una gran noticia desde San Antonio Unido. Foto: Photosport.

Esto ha llevado a que desde San Antonio Unido se comprometan a ayudarlo pase lo que pase. El presidente del club, Guillermo Lee, reveló que le harán un contrato eterno.

“Cristóbal tiene contrato hasta finales de temporada con el club. Nosotros le vamos a ofrecer una extensión por todo el tiempo que dure su recuperación. Nos vamos a hacer cargo del proceso”, dijo en conversación con La Tercera.

De hecho, el presidente de San Antonio Unido remarcó que están trabajando con todo para lo que será su proceso una vez deje el hospital. “Estamos estableciendo alianzas con distintos clubes y clínicas. Buscaremos darle la mejor rehabilitación posible”.

El mandamás del SAU no se quedó ahí y enfatizó en que “él tendrá contrato con el club hasta que él quiera. Nosotros no tenemos problemas en mantener un contrato y que después siga ligado a nuestra institución si, eventualmente, en el peor de los casos, no pueda jugar al fútbol”.

Finalmente dijo que, si decide colgar los guantes, le permitirán quedarse en otros roles. “Le vamos a ofrecer un contrato para que siga ligado como preparador de arqueros, como entrenador, eventualmente y que haga la carrera con nosotros”.

Por ahora, Cristóbal Campos está enfocado en su recuperación en el hospital para salir lo antes posible y comenzar su rehabilitación. El portero no baja los brazos y espera que su futuro siga estando en el fútbol después del episodio más doloroso de su vida.

¿Cuáles fueron los números de Cristóbal Campos en la U?

Antes de llegar a San Antonio Unido, Cristóbal Campos sacó aplausos como arquero de la U. En el Bulla logró disputar un total de 53 partidos oficiales, donde recibió 60 goles y dejó su arco en cero en 15 ocasiones. Alcanzó los 4.596 minutos dentro del campo de juego.

