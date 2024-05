No es la primera vez que el comentarista ataca al ex futbolista. Repasamos algunas de las críticas que le hizo durante más 10 años.

Dimes y diretes. En la presente jornada vimos un cruce mediático entre Jorge Valdivia, ex jugador y hoy comentarista en radio y TV, con Juan Cristóbal Guarello. Todo por las críticas que este último ha hecho a Arturo Vidal y Claudio Bravo.

Mientras el Mago mencionó al escritor como responsable de generar ambiente crítico, específicamente hacia el King, éste le respondió amenazándolo con que muestre las pruebas de sus dichos, “o me retiro del periodismo, pero si no, me va a tener que pedir perdón”.

La verdad es que este incidente es uno más entre Guarello y Valdivia. De hecho, basta con buscar en Internet los conflictos entre ambas personalidades para encontrar que desde hace una década que el comentarista tiene confrontes con el ex volante.

La historia de “rounds” entre Guarello y Valdivia

En 2015, en plena Copa América en nuestro país, mientras el ’10’ buscaba dejar atrás su imagen de “borracho”, el comunicador lanzó en Radio ADN que “en al menos dos selecciones provocó graves líos disciplinarios por andar borracho en época de concentración. Provocó la caída de dos entrenadores debido a su irresponsabilidad”.

Un año después, previo a la Copa América Centenario, Guarello denunció que Valdivia inició una campaña dentro de la Selección Chilena, y que incluso involucró a su mamá, para criticar al entonces técnico Juan Antonio Pizzi, por dejarlo fuera del torneo.

“Es tan amigo del lote, que cuando hicieron un reparto de premio antojadizo y se apropiaron de los premios de los jugadores, Valdivia pese a que no cumplía con el requisito de los seis partidos jugados, también cobró“, apuntó el comentarista en Los Tenores.

Hay más, en 2018, en el streaming de El Deportivo, de La Tercera, con el Mago de vuelta en Colo Colo, Guarello afirmó que “Jorge Valdivia, en Chile, arbitra, pero en Copa Libertadores no. Los árbitros se ríen de él”.

Una última crítica del analista contra el creativo la encontramos en 2021, luego que Colo Colo se salvara del descenso. Instancia perfecta para enrostrarle al hoy ex futbolista el millonario sueldo que percibía en medio de la pandemia del Coronavirus.

“Se tiene que terminar el pensamiento mágico en el club. Ya operó con Jorge Valdivia, 25 millones de pesos al mes para un jugador que al final su aporte fue contar chistes en el camarín“, sentenció Guarello en Canal 13.

Ustedes, ¿con quién están en esta discusión? Ustedes, ¿con quién están en esta discusión? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.