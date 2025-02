Jaime García jamás se agranda. En sus buenos momentos se mantuvo con los pies en la tierra y en los malos da la cara, como fue lo que sucedió tras el duelo en que Huachipato, su elenco, empató 0-0 con O’Higgins.

Fue un encuentro en el que los celestes superaron ampliamente a los acereros en la primera parte, algo que García comentó como advertencia a Colo Colo, el próximo rival del Capo de Provincia.

“Fue injusto para O’Higgins, hizo bien las cosas, nos hizo ver mal, nos desnudó. Si nos íbamos 2-0 abajo en el primer tiempo nadie decía nada”, manifestó el estratega de Huachipato.

De todas maneras dice que “nos deja tranquilo que no concretaron, que no tuvieron muchas en los últimos 20 metros. Pero no se les puede restar méritos a ellos, luego nos acomodamos en el segundo tiempo y eso me deja contento”.

O’Higgins y Huachipato empataron en San Fernando

Las lecciones de Jaime García

Jaime García destacó que “lo malo te sirve, no podemos tener ese primer tiempo. Llegaban pero no tenían profundidad. Luego emparejamos y estaba para cualquiera de los dos”.

Entiende que “el equipo no se tiro atrás, pero el rival estratégicamente anula piezas mías. Cumplimos con la tarea de levantar, porque en el primer tiempo no me escuché. Luego fuimos combativos y el que hacía el gol ganaba”.

“Ellos generaban mayor volumen, pudieron ser justos ganadores, pero los neutralizamos. Fue un punto ganado por el cómo nos hicieron ver y ahora empatando se resuelve mejor que perdiendo. Dejaron aprendizaje para sacar buenas lecciones”, cerró.

Huachipato recibirá a Everton este domingo y luego será local ante Colo Colo, en partido fijado para jugarse en Concepción.

