Universidad Católica sufrió una inesperada baja para el primer semestre, luego de que el portero Thomas Gillier se rompiera un tendón del brazo izquierdo, por lo que tuvo que operarse.

Asunto que obliga a los cruzados a evaluar la opción de contratar un nuevo arquero, como lo aseguró el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich.

“Las opciones están en tanto arqueros nacionales como extranjeros, por lo que evaluaremos un montón de cosas como pasa siempre”, confesó el Tati en la previa del duelo de la UC ante Audax.

Uno de los nombres que aparecieron tras la lesión de Gillier fue el de Fernando De Paul, el segundo meta de Colo Colo. Sin embargo, en el Monumental no quieren saber nada con la posible operación.

Fernando De Paul fue sondeado por la Católica tras la lesión de De Paul

La respuesta de Colo Colo a la Católica por De Paul

Fue en el panel de ESPN F90 donde filtraron la respuesta que llegó a San Carlos de Apoquindo desde Colo Colo, por el interés de contar con Fernando De Paul.

“En la tarde (del lunes) se habló que iban a ir por De Paul, de Colo Colo“, manifestó de entrada el panelista Sebastián Esnaola.

Eso sí, el portazo fue inmediato a las pretensiones de la UC. “Entiendo que en Colo Colo les dijeron están locos, cómo se les ocurre, no nos vamos a despotenciar para pasarle un arquero a un rival”, sostuvo.

Por lo mismo es que Marcelo Barticciotto pidió que le den confianza a Vicente Bernedo. “Lo conozco a Bernedo, no estaba lejos (de Gillier). Pero si no confías en el arquero suplente, que es Martín Contreras ( es estuvo en la Sub 20), hay que ver”, indicó.

Luego señala el Barti que “si la UC se la iba a jugar por Gillier, es lo mismo que jugársela por Bernedo. Claro que tiene 24 años, no cumple los minutos de juvenil”.