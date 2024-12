El 2024 expira pronto y los equipos deben armarse para la temporada 2025. Sin embargo, por ahora Colo Colo sólo suma numerosas salidas, Universidad de Chile registra apenas el alta de Julián Alfaro desde Magallanes y Universidad Católica está sin novedades al igual que el Cacique.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño criticó duramente el mercado y trabajo de las respectivas dirigencias de los tres grandes por la lentitud en encontrar refuerzos.

“Estamos a 9 de diciembre, el campeonato terminó el 11 de noviembre. En un mes no han traído a nadie, ni Colo Colo, ni Universidad de Chile y ni la Católica. Se excusan diciendo que en Argentina y Brasil aún no terminan la competencia… ¿Y no hay jugadores en el medio local?”, lanzó Caamaño.

Agrega: “¿no hay jugadores que les interese en el medio local? Tantos problemas tienen los tres grandes para conseguir jugadores en el medio local… En el fútbol internacional es difícil competir, pero en el fútbol nacional no se va nadie”.

Mercado en modo tortuga y perezoso

“No es que fueran las grúas de México. Las grúas de México ya actuaron. El único jugador que se fue a México fue Bauermann de Everton, que ya estaba medio arreglado”, complementó.

Caamaño le paga a los tres grandes por el tema refuerzos.

Incluso, Caamaño ejemplificó con el caso puntual de los albos, que al igual que la U comenzarán la temporada con Supercopa de Chile para después afrontar un nuevo Campeonato Nacional , Copa Chile y Copa Libertadores.

“El año pasado por ejemplo, había mucho jugador en Colo Colo, pero se fue Emiliano Amor, Ramiro González, César Fuentes, Gonzalo Castellani, Leonardo Gil, Carlos Palacios y Guillermo Paiva. No se te van jugadores cualquiera, y se te va Brayan Cortés y Marcos Bolados no sabes si sigue. Y todavía no eres capaz de incorporar uno”, sostiene.

Caamaño sentencia que “yo sé que los grandes refuerzos vienen de fuera, pero de los ocho que se te fueron, alguno tienes que reemplazarlo y hoy estás corto. Por último traer un chileno desde el extranjero”.