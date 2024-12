Caamaño furioso tras confirmarse que sigue la "mala regla sub 21" y que no se aumentó los jugadores en la banca

El pan salió del horno: el consejo de presidentes aprobó las bases para la temporada 2025 del fútbol chileno y ahora sólo resta esperar el inicio de la competencia. En la sede de la ANFP, no se modificó ninguna regla que el medio advertía como necesario cambiar.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño manifestó muy ofuscado que “en realizad esa regla sub 21 no es una regla sub 21, porque puede ser un jugador sub 21 del año 2004 y el 2 de enero estuvo de cumpleaños. O sea, puede jugar el campeonato como juvenil con 22 años. Es un absurdo”.

Agrega que “y para mí lo más absurdo es que no se haya podido aumentar de siete a nueve los jugadores suplentes en la banca… ¡Por un tema económico! O sea, por ahorrarse una habitación doble y pensión completa en el hotel no te permites darle a tu técnico mayores y mejores herramientas para elegir un cambio”.

“Son cinco cambios permitidos y siete jugadores en la banca, pero generalmente son seis jugadores, porque el arquero no entra la discusión del cambio. Ya sabes casi quiénes son los que van a entrar”, complementa.

Caamaño, Pinilla y De Tezanos

Ahí Mauricio Pinilla tomó brevemente la palabra: “es una locura. En Europa se implementó hace muchos años la posibilidad de llevar 23 jugadores convocados”.

Caamaño añade que “incluso los dos arqueros suplentes están en Copa Libertadores y clasificatorias. En Chile seguimos obsoletos con siete jugadores en la banca. Si me dijeras que es una discusión deportiva, un tema instalado desde la gente que conoce de fútbol y que te presenta un estudio donde te dice que no se necesitan más de siete suplentes, vas. Pero la discusión pasó por ahorrarse dos asientos en el bus.

Nico Córdova, DT de Chile sub 20, pidió borrar la regla sub 21… ¡Adivinen! (Foto: Photosport)

En tanto, Manuel De Tezanos expone “los técnicos que entrevisté durante el año y pedían más jugadores en la banca: Gustavo Álvarez, Tiago Nunes, Miguel Ramírez, lo dijo Jorge Almirón, lo dijo Jaime García. Todos los técnicos te dicen que no es suficientes. Pero estamos en contra de lo que se hace bien en todo el mundo. Aparte, lo del sub 21, hasta el técnico de la selección nacional sub 20, que va a ser anfitrión en el Mundial de la categoría, dijo que la regla era mala y la borraría”.

“No hay interés de la mayoría por mejorar el campeonato, no les preocupa. En otros deportes hacen esfuerzos por desarrollarse… ¿pero qué hace el fútbol chileno por innovar? Nada”, concluye De Tezanos.

Retomando la voz Caamaño, opina que “en el futbol chileno el consejo de presidente toma medidas para perjudicarse ellos mismos… se disparan en los pies y perjudican el espectáculo del cual ellos viven. Aprueban un registro nacional de hinchas. ¿Están todos los clubes capacitados para implementarlo? ¿Están las plataformas, tiene conocimiento la gente de lo que es?”.

“¿Qué es esto del Sub 21? Por qué incluye un jugador que cumple 22 años en enero. La final de proyección entre Colo Colo y Unión Española… jugadores de 21 años hacia abajo… ¿Cuántos jugadores de la proyección tiene Colo Colo en el primer equipo?”, sentenció Caamaño.