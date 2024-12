El consejo de presidentes del fútbol chileno dirimió las bases para la temporada 2025 y las decisiones tomadas en la reunión sumaron más polémica al presente del balompié nacional. Es que en la ANFP no modificaron nada de lo que varios sectores consideraban necesario.

La única novedad fue la implementación de la denominada Ley Almirón, que tras la polémica por la denuncia de Universidad de Chile a Colo Colo, establece que los entrenadores suspendidos no puedan entrar al estadio para los partidos.

En Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos manifestó que “me rehúso a hablar de la Ley Almirón. Encuentro que es irrelevante”.

Agrega que “vamos a tapar con la decisión de esa ley que no se cambió nada de lo que había pedido el Sifup, que es más relevante. Y se mantiene la pésima regla del sub 21, donde el sub 18 suma el doble de minutos, por ejemplo”.

DT suspendido con tele y teléfono en casa

Por su parte, Cristián Caamaño expone que “lo menos importante en el fútbol chileno era definir si el técnico expulsado se quedaba en la casa o una caseta. Salvo que va a ver el partido en una tele de 65 pulgadas y va a poder llamar”.

Jorge Almirón y el inicio de la polémica: técnicos suspendidos no podrán asistir al estadio… ¿significará que no podrán dar instrucciones?

Sobre la misma, Patricio Yáñez manifestó que el técnico suspendido “ahora sí va a preocupar de llamar” desde la comodidad de su casa, mientras De Tezanos retama que “ahora el técnico suspendido va a poder llamar (a sus ayudantes) con más tranquilidad”.

Por último, Mauricio Pinilla sentenció que lo de la implementación de la Ley Almirón, junto a no modificar otros reglamentos polémicos, es un escándalo: “nos hemos encargado de ridiculizarnos, lo encuentro ridículo”.

Cabe recordar que Universidad de Chile denunció a Colo Colo y Jorge Almirón acusando que el entrenador impartió instrucciones en el duelo contra Huachipato, desde una caseta, pese a estar suspendido. Las imágenes y actitudes de Almirón dejan la sensación que así fue, pero los azules no lograron convencer al Tribunal de Disciplina y ahora preparan una presentación ante el TAS.