Campitos poh, compadre. El meta de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, pateó el último penal con el que la U se consagró campeón de la Copa Zapping, un trofeo amistoso disputado ante Huachipato en el CAP de Talcahuano.

La celebración del meta le recordó a muchos la de Johnny Herrera cuando pateó el penal con el que Universidad de Chile ganó la Copa Chile 2015, ante Colo Colo. En ese entonces, el Samurai azul pateó también el tiro definitorio desde los doce pasos.

Pero Cristóbal Campos se desmarca. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el arquero de la U no se tomó del todo bien las comparaciones y quiso resaltar su propia individualidad, al ser consultado sobre el parecido de su celebración con aquella de Herrera. “Yo soy Campos. Lo digo con todo el respeto que se merece Johnny”, resaltó el actual meta azul, quien celebró el triunfo, pese a ser un amistoso.

“Juego cada partido como si fuera la última pelota. Pese a que sea un amistoso, porque soy un jugador obsesionado con ganar, me gusta competir”, señaló el guardametas laico.

Sobre Berizzo

Pero, Cristóbal Campos no pudo hacerle el quite a la contingencia. Al haber sido convocado dentro del proceso de Eduardo Berizzo, no faltaron quienes le preguntaron sobre la anticipada salida del técnico al mando de la Roja.

“Rescato lo positivo. Fue una experiencia muy buena ir a la selección. Tu nivel aumenta con los jugadores que hay allí. Yo, me quedo con el trabajo, la buena preparación y los jugadores jóvenes que han salido”, señaló el meta de la U, quien se ilusiona con continuar su carrera en el elenco laico, pese a que le quedan tan sólo siete meses de contrato.

“Ma quiero mantener trabajando y disfrutando. Soy de la U y mi ilusión siempre ha sido continuar. Ya veremos los desafíos del próximo año y si el club cuenta conmigo. Quiero entrenar y prepararme al máximo, porque para mi carrera es lo mejor”, enfatizó Cristóbal Campos, quien volvió a jugar por el elenco universitario, tras un poco más de tres meses fuera de las canchas.

