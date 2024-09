José Luis Sierra estaba extasiado con el triunfo de Unión Española ante Universidad Católica por 2-0. La victoria los deja con chance de pelear por ir a Copa Libertadores, por lo que el DT piensa que es posible de la mano del mejor jugador hispano: Emiliano Vecchio.

El Gordo jugó de manera impecable en La Florida, por lo que el Coto al final del partido alabó su rendimiento, el cual conoce de cerca por todas las veces que lo ha dirigido.

“Lo he entrenado en más de un equipo y no voy a descubrirlo. Es al jugador que más he dirigido en mi carrera: en Arabia, en Emiratos, en Colo Colo y en la Unión”, manifestó Sierra.

Luego agregó que espera que Vecchio “disfrute jugar al fútbol, con las condiciones puede jugar hasta que se canse. Ahora debe disfrutar esta etapa de jugador. No pasarla mal”.

Emiliano Vecchio recibió el respaldo del Coto Sierra en la Unión

Señaló al respecto que “la vida tiene muchas etapas para pasarla mal, le ocurrirá cuando se retire y vea cómo salir a trabajar cuando deje de jugar”.

Sierra confía en la recta final de Unión Española

Para José Luis Sierra “ganarle a la UC te da la confianza de que podemos competir con cualquiera. Pero si bajamos un poco la intensidad, cualquier equipo también te puede ganar. Todo está estrecho. Pero rescato la forma, es fundamental para lo que viene. Tenemos que meternos en copa internacional”.

Manifestó además que “Católica tiene un buen entrenador, grandes jugadores, es un grande y está entre los tres mejores en la tabla. Valoramos al rival por la campaña que viene haciendo”.

Finalmente señaló que “fue un gran día de los futbolistas, se sienten interpretados por lo que hicieron. Se disfruta ganarle a los grandes, es de esos días en que uno lo pasa bien siendo entrenador”.