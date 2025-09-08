Nicolás Córdova dio una conferencia de prensa antes del duelo ante Uruguay por eliminatorias en la que criticó fuertemente las bases del fútbol chileno, asegurando que los clubes no están enfocados en el progreso de jugadores juveniles.

A eso le sumó un juicio a la ANFP por el torneo juvenil Copa Futuro, en la que en diferentes categorías (Sub-15, Sub-16, Sub-18 y Proyección Sub-20) juegan en varios grupos zonales los equipos y luego se pasa a una etapa de playoffs.

Un modelo que Córdova hizo pedazos. “La Copa Futuro no es la mejor opción, lo mejor sería un Torneo Nacional para que jueguen con los mejores. Ahí se potencian”, señaló.

“Estamos trabajando con una comisión con los clubes para armar ese campeonato y distribuir las edades para que compitan de la mejor manera. Eso ya se entregó al Consejo de Presidentes que lo deben votar pronto”, agregó.

Córdova tiene claro el diagnóstico para mejorar el fútbol chileno. El tema es ejecutar la mejora.

El cambio de juveniles que necesita el fútbol chileno

El Nico Córdova indicó que “se ha trabajado mucho, porque creemos que la competencia interna hay que levantarla. Regionalizarla no favorece el desarrollo del fútbol chileno”.

Publicidad

Publicidad

Entiende que “ciertamente por la geografía que tenemos es más difícil organizar un torneo de esas características. Esas son cosas que debemos trabajar y analizar para potenciar el torneo juveniles. Ojalá el próximo año tengamos un mejor torneo den juveniles”.

ver también ¡Hay esperanza! Bicampeón del Mundo le tiene fe a la nueva selección chilena

Córdova no quiere más reglas Sub 21

Para Córdova, tampoco es bueno que siga la regla del Sub 21 obligatorio en los clubes. “Nosotros seguimos insistiendo en que, para que jueguen más los jóvenes, debe cambiar la regla sub 21, de la cual soy crítico“, señaló.

“El tema es: ¿ellos juegan porque están preparados? Entonces por ahí pasa el tema. ¿Los clubes tienen programas de alto rendimiento? De eso debemos hablar”, expresa el DT.

Publicidad

Publicidad

“Después, me toca ponerme el buzo, doy la cara y estoy delante de todo el cuerpo técnico, pero todos debemos ser muy autocríticos, los jugadores no salen de forma espontánea. La Generación Dorada no son cinco muchachos que fueron a ese Mundial (2007)”, estableció.

ver también Córdova usa el ejemplo de Estêvão para graficar el terrible momento de la selección chilena: “No tenemos un…”

“Los mundiales le cambian las carreras a los jugadores y debemos luchar para estar en los mundiales y para ello es demasiado necesario que haya procesos en los clubes. Para eso, los presidentes deben ponerse de acuerdo con lo que se debe hacer en las juveniles, no en las selecciones. Ahí recién vamos a salir de esta crisis”, cerró.