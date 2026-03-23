Este lunes concluye la acción de la fecha 5 de la Liga de Ascenso con un partidazo en el norte del país. Cobreloa, uno de los clubes más destacados de la temporada, recibe en el Zorros del Desierto de Calama al conjunto de Magallanes.

Gran encuentro para los loínos, que tienen una importante opción de quedar líderes del certamen de plata del fútbol profesional, tras la derrota del hasta hace unos días único puntero, Puerto Montt, lo que permitió que Recoleta también lo alcanzara en la cima con 12 unidades, luego de vencer a Rangers por 4-2.

Los dirigidos por César Bravo, en tanto, tienen una oportunidad de oro, ya que al inicio de esta jornada se ubican 3° en la tabla de posiciones con 10 puntos; es decir, de ganar, escalarán a la punta del torneo con 13 unidades.

Magallanes, por su parte, no se quiere quedar atrás y, con 7 puntos, espera alcanzar la línea que hoy tienen los mineros. Todos los detalles, a continuación.

¿Cuándo y qué hora juegan Cobreloa vs. Magallanes por la Primera B?

Cobreloa y Magallanes juegan por la fecha 5 del Ascenso este lunes 23 de marzo, a partir de las 20:30 horas de Chile, en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming la Liga de Ascenso 2026?

El partido entre Cobreloa y Magallanes no será transmitido por TNT Sports en esta oportunidad. De acuerdo a lo informado por la página de la ANFP, el encuentro se podrá ver de manera exclusiva por la plataforma HBO Max , previo pago de una suscripción mensual.

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Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso