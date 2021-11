El Campeonato Nacional entra en su recta decisiva con dos jornadas por disputar y en la primera de ellas uno de los partidos a ver es el de Universidad Católica ante Huachipato pues no solo es importante de cara a la definición del título sino que tiene a uno de los involucrados en la lucha por no descender.

Los Acereros suman cinco partidos seguidos sin perder, de los cuales los tres últimos han sido victorias y una de esas fue 2-0 ante Unión La Calera con una anotación de Walter Mazzantti, quien conversó con Redgol. "La verdad es que tenemos dos partidos muy difíciles, que depende de nosotros mantener la categoría. Van a ser muy complicados pero no imposibles", apuntó.

En el equipo las cosas han cambiado desde la llegada de Mario Salas. "Yo creo que no ha cambiado mucho porque son muy parecidos en la forma de jugar, en la idea que tienen. El aire de Mario nos cambió un poco pero el estilo se parece mucho. Vamos a trabajar en la semana para enfrentar a Católica que viene muy bien, es un rival muy difícil", puntualizó.

El atacante argentino es optimista con respecto a poder salvarse. "Yo creo que a todos los equipos le pasa, que tienen altibajos, a nosotros nos tocó despertarnos tarde pero vamos a hacer lo posible para sacarlo adelante. Nosotros tenemos fe, que va a salir todo bien y vamos a pelear por eso. Esto es fútbol y veremos qué pasa".

Mazzantti afirma que a Huachipato no le distraen factores externos ni el famoso hombre del maletín. "Nosotros no pensamos en esas cosas, pensamos en nosotros, en cómo lastimar al rival, tenemos que hacer nuestro juego y traernos los tres puntos de allá. Me ha pasado algunas veces pero nosotros no nos interesa mucho eso porque tenemos que ganar sí o sí para tratar de sacar esto adelante", manifestó.