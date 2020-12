Urgente: encuentran los documentos robados a Chamagol González en un grupo de Facebook de Quilicura

Sebastián González, actual comentarista del Canal del Fútbol y ex delantero de Colo Colo, sufrió una encerrona hace algunas horas, donde un grupo de delicuentes le robó todo lo que llevaba consigo en ese momento.

El terrorífico episodio sucedió la tarde del domingo, mientras Chamagol retornaba a su casa luego de una jornada de trabajo en CDF comentando el partido entre Huachipato y Coquimbo Unido.

González relató detalles del episodio en su cuenta de Twitter, donde aseguró que "me robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados".

Pero a menos de 24 horas del ilícito la historia sigue dando giros, luego que una usuaria de Twitter contactara públicamente a Chamagol para informarle del hallazgo de sus documentos de identidad y bancarios.

"Hola ! Acabo de ver en un grupo de quilicura por face sus documentos", escribió la mujer.

Para darle veracidad a su aviso, la usuaria además adjuntó una fotografía de los documentos de Sebastián González, donde además se puede apreciar su credencial de la ANFP.

Los documentos del ex Colo Colo fueron encontrados por Facebook.

Tras la violenta encerrona sufrida por el gestor deportivo, un transeúnte habría encontrado algunos de sus efectos personales, publicándolos en un grupo de Facebook de la comuna de Quilicura.

Se espera que González pueda ponerse en contacto con la persona que encontró sus documentos para -al menos- recuperarlos y poder mitigar en algo el susto y la impotencia tras el fuerte episodio de delincuencia que vivió.