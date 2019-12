Unión La Calera no quiere desprenderse de Thomás Rodríguez frente al interés de Godoy Cruz

Thomás Rodríguez ha tenido una interesante campaña en Unión La Calera y su rendimiento traspasó la cordillera y su nombre apareció en la órbita de Godoy Cruz de Mendoza.

"Estoy muy contento con el interés, pero por lo que tengo entendido en Union La Calera no me quieren dejar salir. Hablé con el DT (Daniel Oldra) y con Mansur", le dijo el mediocampista al programa dos de punta de Mendoza.

Tomy contó que "el proyecto deportivo me interesó. En lo personal siempre fue un club y una ciudad que me sorprendieron para bien. Pero lamentablemente no depende de mí".

El cuadro cementero tiene un 2020 lleno de desafíos, primero, jugar su segunda Copa Sudamericana en su historia y segundo, mejorar la buena campaña hecha esta 2019 que le permitió estar siempre en el grupo de avanzada de la tabla de posiciones, por eso la necesidad de no desprenderse de sus figuras como Thomás Rodríguez.

El buen volante seguirá en el cuadro cementero aunque en más de alguna ocasión ha reconocido que su sueño es jugar en Universidad de Chile, pero no por ser hijo de un ídolo azul como Leo Rodríguez, si no por rendimiento, y por ahora lo ha tenido.