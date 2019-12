Unión La Calera avisa que va al TAS si no le dan el Chile 4

La decisión de la Federación de Fútbol de Chile de que el cupo Chile 4 para ir a la Copa LIbertadres se debe jugar en cancha, sacó ronchas no sólo en Unión Española que quiere pasaje directo, ahora es Unión La Calera el que reclama el boleto.

Ricardo Pini, uno de los propietarios del cuadro cementero aseguró en El Mercurio que

"si cabe por supuesto que recurriremos a las instancias necesarias para revertir esta situación".

El dirigente pone como ejemplo que "Wanderers amenazó con acudir a dichas instancias y se juntaron todos para ver su tema", afirmando que ir al TAS sería una buena idea.

El argumento de La Calera es que el Consejo de Presidentes le dio el cupo al club. "En el Consejo se acordó no jugar más, no se acordó nada definitivo en cuando a la Copa Chile pero sí se manifestó que se aplicará el artículo 80 del reglamento de Copa Chile. Se dijo que ese artículo imperaría y éste dice que ante la imposibilidad de tener un campeón y un vicecampeón, se recurría a la tabla final para dirimir el cupo Chile 4. La Calera estaba cuarta y no se está respetando esa palabra, se está vulnerando lo que se conversó en ese Consejo, hay un abuso", cerró.