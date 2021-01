Cristián Palacios se declara jugador libre y dice que Unión Española retrasó la negociación por su desgarro: “Estoy dolido”

Una de las grandes figuras del Campeonato Nacional en curso es Cristián Palacios, el uruguayo que llegó a Unión Española sin mayor ruido y que, a punta de goles, se metió en el corazón de los hispanos en esta campaña que los tiene terceros y aún con opciones matemáticas de discutir el título. Y, en ella, el Chorri ha anotado 15 goles estando sólo por detrás de Fernando Zampedri (19) y Joaquín Larrivey (17).

No obstante, con el fin del año 2020 se vino el problema: su contrato era a plazo fijo y debía volver al club dueño de su pase, Puebla de México. Finalmente, Unión consiguió extender su préstamo un poco más, el oriental logro terminar su contrato con los ahora dirigidos por Nicolás Larcamón pero vino una lesión que enredó todo. Tanto, que el jugador se considera futbolista libre.

“Estoy yendo a Unión Española para hacer la recuperación, pero viendo con mi representante las negociaciones. Ellos están hablando con la Unión y ahora estoy apoyando a mis compañeros”, manifestó Palacios a Los Tenores de la Tarde de radio ADN.

“Me sentí un poco dolido de la situación, terminé mi contrato con Puebla para quedarme en Unión. Me dejó un poco triste la situación en la que se dio, no esperaba tener esta lesión. Es un desgarro que son pocos días de recuperación. Para eso se tendría que negociar para llegar a un acuerdo”, profundizó.

Sobre las negociaciones, dijo que “no he hablado con ellos, mi representante (Washington Castro) se ha comunicado con ellos. En realidad soy jugador libre, no tengo equipo. Rescindí en México. Estaba todo listo con Unión Española y me llegó estar sorpresa sobre el final. Ellos quieren negociar una vez que termine el Campeonato Nacional desde cero, ya que estiman que me voy a perder por lesión cuatro partidos y quedan seis”.

Finalmente, recalcó que “me gustaría quedarme en Chile. Y bueno, me gustaría quedarme en Unión, yo ya hice todo lo que tenía que hacer para quedarme acá”.