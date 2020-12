¡Tremenda! Christiane Endler es nominada al equipo del año de la UEFA

Christiane Endler no se cansa de hacer historia para el fútbol femenino chileno. La arquera, capitana y máximo referente de la Roja ha mantenido un gran nivel en los últimos años, lo que ha llamado la atención de todos en Europa.

Ahora, la también guardameta del PSG, celebra un nuevo reconocimiento en su carrera, luego que la UEFA la nominara para el equipo del año en el viejo continente.

La chilena ha sido clave durante todo este 2020 para llevar al Paris Saint-Germain a la elite del fútbol europeo, con grandes actuaciones tanto a nivel local como internacional. Con Tiane en la portería, el elenco francés alcanzó las semifinales de la última Liga de Campeones y hoy es líder en Francia.

Fue la propia UEFA la que destacó los logros de Endler en lo que va de temporada. "Continuó brillando con el Paris con una impresionante sucesión de partidos sin encajar goles. Solo recibió dos goles en el camino hasta las semifinales de la UEFA Women’s Champions League".

Pero el camino para quedarse con el reconocimiento no será fácil, ya que compite como Mejor Arquera contra grandes estrellas como Sarah Bouhaddi (Lyon), Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid), Sandra Paños (Barcelona) y Sari Van Veenendaal (PSV). Esta última, quien le arrebatara el The Best del año pasado.

— UEFA.com en español (@UEFAcom_es) December 1, 2020

De esta forma, Endler sigue haciendo más grande su carrera y ratifica por qué es considerada la futbolista más importante de nuestro país. Para votar por ella para el equipod el año de la UEFA, puedes ingresar a www.toty.uefa.com/es/women.