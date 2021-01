Técnico de Cobreloa tras resignar el ascenso: "No me da miedo la palabra fracaso"

El entrenador de Cobreloa, Nelson Soto, lamentó el empate 1-1 del cuadro loíno ante Copiapó este mediodía por el Campeonato de Primera B, que resignó prácticamente toda opción matemática de alcanzar un lugar en la liguilla de ascenso a Primera División.

"Hoy día hasta corrimos mal", aseguró el estratega. "Estamos tristes porque queríamos algo más y no nos alcanzó, por nerviosismo prematuro, falta de ideas por la presión, no nos dio para sostener esa presión más de cabeza que futbolística", reconoció el estratega naranja.

"Sin duda no estuvimos a la altura del partido que necesitábamos jugar para ganar. Sabíamos que dependíamos del triunfo para seguir con vida, ilusionados con el anhelo de entrar a la liguilla, pero no jugamos un buen partido, no tuvimos intensidad", explicó el DT.

En el balance de la temporada, donde Soto apareció como reemplazo de Marco Antonio Figueroa en medio de la pandemia, el técnico reconoció que "me quedé para cumplir el periodo que corresponde, el análisis lo he hecho, pero son otros los que tienen que decidir".

Cobreloa suma un nuevo fracaso y seis años en Primera B. Foto: Agencia Uno

"Yo también esperaba más, tenía el mismo compromiso de los jugadores de llegar a la liguilla y asumo toda la responsabilidad por no alcanzar el objetivo. No me da miedo la palabra fracaso, el equipo estaba preparado para otra cosa y no se cumplió el objetivo. Eso es lo claro", sentenció Soto.

Fueron veinte puntos los que perdió Cobreloa en calidad de local, en lo que representó la clave para que el equipo no alcanzara instancias superiores. "Hipotecamos prácticamente toda nuestra opción con los puntos que perdimos como local", asumió.