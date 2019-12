Tararán, tararán: Grace Lazcano será la conductora de SportsCenter de ESPN en su señal para Chile

ESPN prepara su desembarco total en Chile. Actualmente la cadena cuenta con un programa realizado acá, Nexo, pero desde el lunes 6 de enero promete una cobertura aún más completa.

De hecho, el nuevo tren programático comienza con SportsCenter, el histórico noticiero de la señal que ya tiene a su rostro para nuestro país: Se trata de la periodista Grace Lazcano, que se instalará en Buenos Aires para conducir las ediciones que estarán enfocadas 100% en el fútbol nacional, y en la participación chilena en las distintas ligas en la que ESPN tiene cobertura.

Al respecto, Grace reconoce a RedGol que "me hayan contemplado para SportsCenter, que es la marca más importante que tiene ESPN y que cumple 20 años, es impresionante. Para mi y para mi carrera mejor imposible". Y adelanta parte de los contenidos que la gente podrá ver en la edición local del noticiero, a través de ESPN 2 y en ESPN Play. "Además de hablar de Chile, del torneo nacional, de la Primera B, de la Selección Chilena masculina y femenina, de la Sub 23, es darle la verdadera importancia al golf, al tenis, a los deportes olímpicos. Este año hay Copa América, se juega el Preolímpico, los Juegos Olímpicos de Tokio, hay un montón de eventos donde ESPN es el mejor amigo de todo este tipo de deportes, además del fútbol", cuenta Lazcano en conversación con nuestro portal.

Pero no solo el desafío de conducir el buque ancla de ESPN para Chile es lo que tendrá la periodista. También, lo será dejar nuestro país para instalarse en Buenos Aires y formar parte del proyecto. Sobre eso, Grace comentó que "por lo general tomo decisiones rápidas, y considerando que era ESPN, que era SportsCenter, no tengo nada que me ate aquí, está mi familia, están mis amigos, pero siento que las oportunidades se presentan una vez en la vida, y si uno lo piensa mucho, se enreda con miedos, con temores, y soy joven… Tengo 28 años, feliz de vivir en otro país, he viajado mucho, así que solamente avisé a mi perro, y el 2 de enero parto hasta que tenga departamento fijo, y vengo a buscar a mi perro, y estamos listos".

Les avisé que venían los nervios del debut! �� bloqueo mental, jajaja. Pero lo pasé muy bien! Gracias por la invitación y abrazo a todos los que me escribieron �� pic.twitter.com/WdeH7dfpkS — Grace Lazcano (@gracelazcano) July 25, 2019

¿Qué vamos a ver en ESPN en Chile? "Va a haber tres programas que serán producción en Chile, solamente SportsCenter saldrá desde Buenos Aires. Está la continuidad de Nexo, con una nueva temporada, y que tiene su público cautivo. También estará ESPN FC, que está muy entretenido, y de ESPN Radio, que se producirá en Chile. La idea es tener un tren programático que hable de deporte mundial y nacional", cuenta la periodista que también pasó por RedGol junto al programa Despelotadas, durante 2018.

Además, la señal deportiva también tendrá énfasis en el fútbol femenino. "Ellos son conscientes de hace mucho tiempo del deporte femenino, de la relevancia y la difusión. De hecho, tienen un programa que es una especie de entrevistas-documentales solo de deportistas mujeres. Si uno ve SportsCenter se da cuenta que están los goles de la Premier Femenina, de la Liga Iberdrola, entonces están un poco más avanzados en ese sentido, han sido super constantes en abordar no solamente el fútbol, también otros deportes y que incluye el fútbol femenino", comentó Grace Lazcano a RedGol.

El estreno de SportsCenter, en su edición para Chile, será este 6 de enero a las 12:00 hrs, y se sumarán ediciones a las 17:00 y 00:00 hrs, el que se podrá ver por ESPN 2 y a través de la App ESPN Play.