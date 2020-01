Sebastián Ubilla: "Son días felices por volver a Santiago Wanderers. Los entrenamientos están intensos"

Santiago Wanderers realizó la primera conferencia de prensa del 2020, a la que asistieron el refuerzo Sebastián Ubilla y el DT Miguel Ramírez. El Conejo vuelve al Decano tras su paso por la U.

“Han sido días felices por volver acá, en Wanderers me formé. Han sido días de entrenamientos intensos. Me he sentido bien. Tuve vacaciones largas y es complicado el tema de la puesta a punto en lo físico, pero lo estamos trabajando”, dijo Ubilla.

Agregó que vuelve con “un poco de experiencia y ojalá aportar por ese lado. Hay muchos jóvenes y la idea es ser un ejemplo en su formación”.

Respecto a lo que le ha pedido el DT, Ubilla revela que Ramírez le ha solicitado “jugar con intensidad, recorrer la banda y ordenar en la cancha. Tratar de ser un equipo intenso que juegue en cancha del rival”.

Por su parte, Cheíto fue consultado por sus objetivos para este 2020, en el regreso de Santiago Wanderers al fútbol de honor: “bajar el margen de error. En Primera B te puedes equivocar, pero en Primera División la cosa cambia mucho. Entonces primero hay que reducir eso”, sostuvo.

Sentencia que “lo que no vamos a modificar es en intensidad, presión ni la forma que tenemos de jugar, pero sí con variantes y más alternativas con los refuerzos, será muy competitivo. Cómo juguemos dependerá del rival y cómo estemos nosotros”.