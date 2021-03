Sebastián Leyton y el debut del 14: "Bien, es el primer partido de Matías Fernández y esperemos que nos dé mucho"

Deportes La Serena se estrenó en el Torneo Nacional 2021 con derrota por 2-1 como visita contra Audax Italiano, en el estadio El Teniente de Rancagua. El duelo también marcó el debut de Matías Fernández en el cuadro papayero. El 14 ingresó como titular siendo reemplazado en los 62’.

Tras el duelo, Sebastián Leyton se refirió al arribo del ex Colo Colo: “bien, es su primer partido y esperemos que nos dé mucho, que se encuentre con el Matías de siempre”, dijo a TNT Sports.

Por otra parte, Leyton anotó el descuento de La Serena con un golazo en los descuentos. Pese a la conquista, el volante le baja el perfil a su logro personal, muy molesto por el mal partido que hizo su equipo.

“Fue un partido ingrato, no pudimos llegar mucho al arco y hay mucho que mejorar. Si queremos aspirar a grandes cosas, realmente no podemos jugar así”, expuso.

El 14 de La Serena es un crá: Matías Fernández jugó su primer partido como papayero.

Añade que “no sé realmente qué pasó, en la semana lo vamos a analizar, estoy muy caliente por el partido, muy enojado. Estoy molesto, si queremos aspirar a grandes cosas no podemos jugar así, hay un gran plantel y sé que vamos a mejorar en el próximo partido. No me gusta perder”.

“El gol mío poco importa ahora, hay que mejor todo lo que no hicimos hoy. Agradecido a Dios por anotar, pero estoy más preocupado por cómo jugamos”, sentenció.

Recuerda que (la Copa Libertadores Femenina, la Supercopa Argentina, las Clasificatorias o el Campeonato Nacional) puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.