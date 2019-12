Se confirma interés de Universidad de Chile por el delantero de Deportes Antofagasta Tobías Figueroa

Universidad de Chile sigue buscando un referente de área para reforzar el plantel de cara a lo que será la temporada 2020, y uno de los nombres que suena fuerte, es el del argentino Tobías Figueroa, de buen año en Deportes Antofagasta.

El agente del jugador, Diego Braga, le confirmó a Radio Cooperativa que al acercamiento de los azules fue totalmente real. "Fueron conversaciones, nada más, sí hay interés, como también hay algo similar con dos equipos del exterior", aseguró el agente.

Agregando y puntualizando que "formalmente, algo firmado por el presidente o por el director deportivo no me ha llegado, así es que es decir algo que no hay".

Hernán Caputto busca revertir el mal rendimiento en ofensiva que tuvo la U este 2019, por eso entienden en La Cisterna que es fundamental la llegada de alguien en ataque, más cuando ya no están Sebastián Ubilla, Leandro Benegas, Matías Campos López y Marco Riquelme.