Santiago Wanderers anuncia a su tercer refuerzo de la temporada: el atacante Carlos Rotondi

Este viernes Santiago Wanderers ocupó las redes sociales para anunciar a su tercer refuerzo para la temporada 2020, el delantero argentino Carlos Rotondi, proveniente de San Luis de Quillota.

“¡Carlos Rotondi se transforma en el tercer refuerzo de la campaña 2020! El delantero argentino vestirá los colores Caturros en la Primera División del fútbol chileno”, escribió el club de Valparaíso en su cuenta de Twitter.

“El nacido en Río Cuarto pasó los exámenes médicos y ya está a disposición para sumarse a los trabajos de Pretemporada liderados por el Cuerpo Técnico, con miras al retorno a la división de honor del fútbol chileno”, es parte del comunicado de Wanderers confirmando a su nueva contratación.

De esta manera, el ariete de 22 años, perteneciente a Newells Old Boys, que tuvo un buen paso en Primera B con el equipo de Quillota, se suma a los fichajes confirmados de Sebastián Ubilla (ex Universidad de Chile) y Juan Pablo Miño (ex Deportes Iquique).

¡Bienvenido a Valparaíso Carlos Rotondi!



Conoce todos los detalles de su llegada al Decano: https://t.co/OklkSjB3w5 ���� #RotondiEsDePrimera pic.twitter.com/v8IbwQs2kJ — Santiago Wanderers (@swanderers) January 17, 2020