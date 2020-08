Ronnie Fernández: "En Chile si uno no va al Real Madrid o al Barcelona, son todos malos"

Ronnie Fernández ha sido uno de los jugadores más destacados del fútbol chileno en los últimos años, lo que lo llevó a dar el salto en el extranjero. Hoy, defendiendo los colores del Al-Fayha FC, espera no solo por un llamado a la Roja, sino también porque se respete a los futbolistas que eligen otras ligas por sobre las de Europa.

“Yo veo muchos comentarios criticando a las ligas de México o la misma MLS, que son mucho más empoderadas. A veces da para pensar que si no es la Premier o España, como que los demás no tienen mérito. Uno ve a Fabián (Orellana) que la está rompiendo en España y tampoco hay mérito”, lanzó en diálogo con Despelotados.

Además, Fernández aseguró que “aquí en Chile si el jugador no va al Real Madrid o al Barcelona, son todos malos. También hay un poco de culpa de la prensa, creo que no se engrandece al jugador que sale de Chile, sino a uno o dos. Y hasta a ellos los criticamos".

Desde su gran temporada en Santiago Wanderers, Ronnie Fernández partió a buscar suerte al extranjero. Desde allá, pide respeto a los jugadores chilenos que van a otras ligas que no sean las europeas. Foto: Agencia Uno

Por ahora, está tranquilo en Arabia Saudita, pero igual se ilusiona con llegar al Viejo Continente. "A mí me queda un año de contrato. La verdad es que estoy esperando hace rato la posibilidad de poder depender de mí, de tomar ciertas decisiones, algo que no se me había dado antes. En el mundo árabe no se me había podido dar antes, porque ellos son bien sobreprotectores y me ha costado buscar posibilidades”.

Como si fuera poco, Fernández se la jugó con el torneo donde le gustaría participar. “Me encantaría tener una prueba en Europa, es algo que me quita el sueño optar a alguna liga como Grecia…me gustaría vivir esa experiencia”.

Finalmente reconoció que quiere jugar en la Roja, pero sabe que no es un camino fácil. “Me encantaría, no lo puedo negar. Es un sueño, pero creo que soy bien autocrítico conmigo, hago la lectura de qué falta y qué no, pero siento que en el momento en que llegue mi oportunidad, espero demostrar y ser un aporte. No quiero ir y no volver más”.